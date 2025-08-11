Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет мир.

Об этом заявил специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Он выразил уверенность, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа.

«Диалог между Путиным и Трампом принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — подчеркнул Дмитриев.