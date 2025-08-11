Греция приветствует соглашения между Арменией и Азербайджаном, считая их важным шагом на пути к прекращению десятилетий конфликта на Южном Кавказе.

«Мы высоко оцениваем усилия обеих сторон и Администрации США за то, что они сделали возможным прогресс в нормализации отношений», — говорится в публикации», — говорится на странице МИД Греции в соцсети X.

Болгария приветствует знаковое соглашение между Арменией и Азербайджаном, назвав его свидетельством доброй воли и приверженности обеих сторон делу прекращения многолетнего конфликта.

«Этот шаг является важным на пути к наступлению новой эры мира и процветания в регионе. Мы будем продолжать поддерживать их искренние усилия, направленные на достижение полноценной нормализации отношений», — говорится на странице МИД Болгарии в соцсети X.