Обычно в переговорах ключевую роль играют сами стороны, а посредник выполняет лишь второстепенную, техническую функцию. Однако бывают случаи, когда позиции сторон настолько далеки друг от друга, что вся сделка зависит от посредника, превращая его в центральную фигуру процесса.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

«В дипломатии Ближнего Востока появляется новый игрок — Азербайджан. Долгое время известный своей гибкой стратегией в сфере энергетики и региональной безопасности, Баку теперь, похоже, готов взять на себя роль посредника между Иерусалимом и Дамаском.

Азербайджан — одна из немногих стран, способных поддерживать параллельные и сбалансированные отношения как с Израилем, так и с мусульманским миром.

Баку уже много лет ведёт тесное сотрудничество с Израилем, при этом Азербайджан никогда не проводил враждебную политику по отношению к Сирии.

Сегодня эта страна, разорённая войной, остро нуждается в экономическом партнёрстве и помощи в восстановлении. Баку выходит на эту площадку с энергетическими проектами и поддержкой инфраструктуры.

Кроме того, Баку тихо проводит технические переговоры по предотвращению конфликтов между Израилем и Турцией относительно их операций в Сирии. Эти шаги укрепляют репутацию Азербайджана как нейтральной и надёжной площадки для диалога», пишет издание.

The Jerusalem Post указывает факторы, повышающие шансы Азербайджана на успех:

Сбалансированная политика: конструктивные отношения и с Израилем, и с мусульманскими государствами.

Энергетическая дипломатия: экономическое влияние как крупного экспортёра нефти и газа.

Стратегический союз с Турцией: тандем Анкара–Баку открывает ключевые дипломатические возможности в регионе.

Светское управление: неидеологичный, прагматичный подход вызывает доверие.

Однако отмечается, что Иран настороженно относится к сближению Азербайджана с Израилем и может попытаться помешать инициативам Баку.

«Политическая фрагментация Сирии сохраняется, а без учёта прежнего влияния России и Ирана в Дамаске невозможно продвинуться в мирном процессе. Балансирование интересов Турции, Израиля и арабских стран потребует тонкой дипломатии», — отмечается в статье.

The Jerusalem Post отмечает, что дипломатический рост Азербайджана — не случайность: годы партнёрств, основанных на энергетике, и стратегическое предвидение сделали Баку надёжным региональным актором.

«Сегодня он принимает как израильско-турецкие консультации, так и инициативы с Сирией.

Если когда-нибудь начнутся настоящие мирные переговоры между Израилем и Сирией, есть реальный шанс, что этот исторический диалог пройдёт именно в Баку, на берегу Каспийского моря», — подчеркивается в статье.