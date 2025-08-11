Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в сентябре на саммите ООН его страна планирует официально признать Палестинское государство.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Решение о двух государствах — это лучшая надежда человечества разорвать цикл насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Секторе Газа», — сказав премьер журналистам после заседания Кабмина.

Bloomberg отмечает, что признание дает легитимность делу создания палестинского государства и позволит Австралии присоединиться к Франции, Великобритании и Канаде.