Автопроизводитель Nissan приступил к переговорам с профсоюзом в европейском региональном офисе о сокращении части рабочих мест, отмечает Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

В европейском офисе японской компании во Франции в данное время работают около 560 сотрудников. Руководство и профсоюз договорились обсудить добровольные увольнения. Скорее всего, переговоры завершатся к 20 октября, а полная информация будет предоставлена персоналу в ноябре.

Согласно информации Reuters, изменения коснутся в том числе работников представительств Nissan в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Океании.