Азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов совершил визит в Казахстан и выразил восхищение местными красотами.

По его словам, уже в полете его удивили бескрайние степи. После приземления он увидел склоны гор и огромные каменные глыбы, которые когда-то были дном океана. Он заявил, что в этих местах до сих пор можно встретить окаменелые скелеты акул.

“Степь, степь, степь. Часами летишь и кругом степь. Приземляешься и видишь склон горы и гигантские камни. Это было дно океана когда-то. И там до сих пор скелеты акул. В общем какая-то фантастика. Сюрреализм полный. Это последнее, что меня удивило. Мальдивы понятно, там везде красиво. Но в Казахстане прямо шок был. Я был в восторге”, – рассказал Эмин Агаларов в соцсети «Инстаграм».