США сейчас планируют, когда президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу Fox News.

По словам политика, встреча Путина с Зеленским перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом была бы непродуктивной.

«Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», — заявил Вэнс.