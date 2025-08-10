Житель США берет с шестилетней дочери деньги за аренду и коммуналку. Так он учит ребенка финансовой грамотности.

Зная, как взрослым сложно приходится с финансами, житель Техаса Майкл Мэдден решил научить свою шестилетнюю дочь Роуз финансовой грамотности, информирует People. Майкл составил для нее список дел, включающих работу по дому и полезные привычки, за выполнение которых девочка получает баллы и деньги. За каждые 25 баллов Роуз выплачивается по $5, а за 30 баллов она получает бонус.

Из этой суммы отец вычитает 20% за квартиру и коммунальные услуги. Оставшиеся средства ребенок может откладывать или тратить. Мэдден уточнил, что все деньги родители откладывают на будущее ребенка.

«Мы не берем ее деньги. Это скорее способ показать ей, что, когда ты зарабатываешь, часть из этой суммы идет на твои потребности, а не на желания. Это замаскированный урок по составлению бюджета», — отметил мужчина.