В Турции, в районе Чанаккале, возник масштабный лесной пожар. Из-за сильных ветров и сухой жары он распространился с сельскохозяйственных угодий на леса.

Согласно заявлению департамента по морским вопросам Минтранса Турции, судоходство в проливе Чанаккале временно прекращено в обе стороны.

По информации агентства IHA, один из наиболее опасных пожаров возник в окрестностях населенного пункта Сарыджаели. Огонь быстро распространился по сельхозугодьям и подошел вплотную к населенному пункту под воздействием сильного ветра.

Пожар тушат как с земли, так и с воздуха. Дым распространился на всю акваторию пролива, что существенно осложняет видимость и создает угрозу для навигации.