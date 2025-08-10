Прошедшая встреча в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа завершилась подписанием Совместной декларации о прекращении 35-летнего конфликта на Южном Кавказе, явившейся серьезным шагом на пути к устойчивому миру и стабильности в регионе. Встреча в Вашингтоне стала дипломатической победой азербайджанского лидера, последовавшей за победой на поле боя. Об этом информирует Hürriyet.

Издание приводит слова помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, который заявил: «Президент Ильхам Алиев около пяти лет назад добился победы в Карабахской войне, а сегодня в Вашингтоне азербайджанский лидер добился победы и на пути к миру».

Отмечается, что до подписания итогового мирного соглашения между Баку и Ереваном осталось несколько шагов. «На данном направлении важны пересмотр Конституции Армении и прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ», — говорится в материале.

Газета сообщает, что работы по открытию нового транспортного маршрута между западными районами Азербайджана и Нахчываном, как ожидается, завершатся в течение года.

Отдельное внимание в статье уделено вкладу Турции в приближение мира и стабильности в регионе.

Также сообщается о вчерашнем телефонном разговоре лидеров Турции и Азербайджана, где с турецкой стороны было выражено удовлетворение продвижением в переговорном процессе.