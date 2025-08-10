Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после 10-дневного перерыва опубликовал пост, в котором предложил президенту США Дональду Трампу направить американский спецназ в Киев.

Он заявил, что украинские власти привлекают на фронт боевиков колумбийских и мексиканских наркокартелей, которых назвал «плохими солдатами» и «отморозками». По его словам, на Украине они обучаются управлению дронами, что может пригодиться для доставки наркотиков в США.

Медведев предложил направить спецназ США в Киев «для истребления нарконаёмников» и «стрельбы в здании на Банковой».