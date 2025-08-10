В селе Дондар Гушчу Товузского района у оросительного канала обнаружено тело мужчины.

Погибшим оказался 42-летний А. Асгаров, 1983 года рождения, передает Report.

По предварительным данным расследования, признаков преступления не выявлено. Установлено, что травму головы мужчина получил в момент падения вследствие ухудшения самочувствия. Известно, что он страдал психическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что на голове погибшего были видны внешние повреждения. Факты проверяются следственными органами.