Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин пытается повторить сценарий Крыма, рассчитывая обменять паузу в боевых действиях на закрепление контроля над уже занятыми территориями.

Украина, по его словам, готовится этому противостоять, чтобы не допустить разделения страны.

Он отметил, что контакты с американской стороной продолжаются практически круглосуточно на разных уровнях, хотя не обо всём сообщается публично. По словам президента Украины, тактика Москвы очевидна: избежать санкционного давления и в обмен на временное прекращение боевых действий добиться признания оккупации украинских земель. Он напомнил, что в 2014 году Крым был передан под контроль России, что в дальнейшем привело к событиям в Донецкой и Луганской областях.

Зеленский подчеркнул, что подобный сценарий уже однажды сработал для Москвы, при этом не последовало превентивных мер, когда войска были стянуты к границам Украины, что впоследствии вылилось в полномасштабное вторжение и захват новых территорий.

По словам украинского лидера, в нынешней ситуации российская сторона добивается признания захвата юга Херсонской области, Запорожья, а также полного контроля над Луганской, Донецкой областями и Крымом. Украина, как он подчеркнул, не допустит повторения подобного раздела страны, учитывая, что за второй попыткой может последовать третья.

Он заверил, что Украина продолжит твёрдо отстаивать свои позиции и намерена завершить войну достойным миром, основанным на надёжной архитектуре безопасности, в чем, по его словам, партнёры готовы оказать поддержку.