Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил лидеров Азербайджана, США и Армении Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна с подписанием исторического соглашения.

«Поздравляю президента Трампа! Ваше смелое руководство и глобальное видение сделали возможным ещё одно мирное соглашение

Также поздравляю президента Алиева, премьер-министра Пашиняна и народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения. Желаю всем вам новой эры примирения и общего процветания», — написал Нетаньяху в соцсети Х.