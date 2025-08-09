Путь будет трудным, но Армения может его пройти. Об этом говорится в заявлении президента Армении Ваагна Хачатуряна в связи с подписанием трехсторонней декларации Армения-США-Азербайджан в Вашингтоне, пишут армянские СМИ.



«Совершенный 9 августа шаг свидетельствует, что политическая воля может изменить реальность. Парафирование мирного соглашения – не только дипломатический документ, но и послание народам и грядущим поколениям о возможности мирного сосуществования, если стороны руководствуются доверием и взаимопониманием», — заявил Хачатурян.

По его словам, Армения по-прежнему привержена идее наведения мостов доверия, восстановления экономических и гуманитарных связей, создания атмосферы, в которой противостояние заменяется общим прогрессом.

«Мы совершаем переход не просто к новой политической странице, но и к новому мышлению. Мы доказываем, что мир – это не просто договор, а смелый выбор во имя будущего», — заявил президент, поблагодарив премьер-министра Армении, правительство, а также всех участников переговорного процесса.

Напомним 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне совместную декларацию из семи пунктов. В ней закреплено стремление сторон к миру. Под документом подписался и президент США Дональд Трамп.

Ранее главы МИД двух стран в присутствии лидеров Азербайджана, США и Армении парафировали соглашение «О мире и установлении межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».