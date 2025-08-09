В акватории Балтийского завода произошло ЧП: морской буксир «Капитан Ушаков», находившийся на достройке, частично ушел под воду прямо у причала. По факту инцидента СК России уже начал доследственную проверку, сообщают российские СМИ.

Драма развернулась вечером 8 августа 2025 года. На борту судна, принадлежащего Ярославскому заводу, в тот момент работали специалисты, арендовавшие эту причальную линию для проведения работ.

По предварительным данным, причиной происшествия стало поступление забортной воды в один из отсеков «Капитана Ушакова». Это вызвало крен судна на правый борт. Всю ночь сотрудники завода отчаянно пытались остановить погружение, но, несмотря на все усилия, им не удалось предотвратить затопление.

«В результате инцидента затопило помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи активно работают на месте происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку причиненному материальному ущербу, а также проверить, насколько строго соблюдались правила безопасности при ведении строительных и иных работ.