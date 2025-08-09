Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказы о введении новых санкций против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с российской госкорпорацией «Росатом» и другими энергетическими компаниями РФ. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины в пятницу, 8 августа.

В числе лиц, в отношении которых ввели ограничения, — заместитель гендиректора «Росатома» Никита Константинов. В 2010-2011 годах он был замминистра энергетики Украины, затем работал в украинском «Энергоатоме». Помимо россиян, под украинские санкции попали граждане Китая, Латвии и Турции, а также обладатели двух паспортов — России и Украины, России и Германии.

Ограничения также ввели в отношении компаний, зарегистрированных как в России, так и в других странах. Например, в реестр попали дочки «Газпром нефти» в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, кипрская дочка «Росатома», китайская дочка швейцарской Internexco, а также финнское предприятие RAOS Voima Oy и нидерландское Uranium One Holding N.V.

Как пояснил уполномоченный президента Украины по санкциям Владислав Власюк, новый пакет ограничений введен по отношению к тем, кто причастен к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России, участвовал в захвате Чернобыльской АЭС, связан с производством и обслуживанием ядерного оборудования двойного назначения, а также экспортом обогащенного урана через дочерние компании в Европе.

Кроме того, в санкционные списки попали трейдеры, которые обходят ценовые ограничения на нефть , а также компании-производители оборудования для военно-промышленного комплекса.