В Германии растет дефицит редкоземельных металлов из Китая, необходимых для военного производства. Все больше компаний сообщают о перебоях с поставками, пишет Bild.

Пекин расширил список материалов, экспорт которых возможен только с разрешения государства, и теперь сам решает, кому и в каких объемах продавать сырье, в котором КНР контролирует 90% мирового рынка. У многих малых и средних предприятий запасов осталось лишь на несколько недель. В минэкономики ФРГ заявили, что риски, связанные с экспортным контролем Китая, воспринимаются «очень серьезно» и ситуация вызывает «обеспокоенность». Вопросом занялась Еврокомиссия.