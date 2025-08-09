9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана проинформировал турецкого коллегу о подписанных в США документах по мирному урегулированию между Баку и Ереваном, поблагодарил Турцию и президента Эрдогана за поддержку, отметил роль Трампа и важность транспортного сообщения с Нахчываном.

Глава государства высоко оценил роль Реджепа Тайипа Эрдогана и братской Турции в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил за это благодарность. Эрдоган поздравил Алиева с лидерством в мирном процессе и подтвердил неизменную поддержку стабильности в регионе.

Лидеры обсудили также запуск экспорта азербайджанского газа в Сирию через Турцию как вклад в энергетическую безопасность.