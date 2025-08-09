Министры иностранных дел Германии, Италии, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии осудили планы Израиля по контролю над городом Газа, указав, что «любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право», сообщает Euronews.

Министры иностранных дел пяти стран выступили с совместным заявлением, осуждающим планы Израиля по дальнейшей эскалации войны в Газе и взятию под контроль города Газа.

Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия заявили, что план, объявленный израильским кабинетом безопасности в пятницу, «усугубит катастрофическую гуманитарную ситуацию, поставит под угрозу жизни заложников и создаст еще больший риск массового перемещения гражданского населения».

«Любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право», — говорится в заявлении.

Министры настаивают на немедленном прекращении войны, подчеркнув, что «разворачивается наихудший сценарий голода». Они также призвали ХАМАС освободить оставшихся заложников «без предварительных условий» и обеспечить «гуманное обращение с ними и не подвергать их жестокости и унижениям».

Тем временем в Израиле нарастает недовольство действиями правительства. Семьи заложников и их сторонники устраивают масштабные акции протеста, призывая к прекращению огня с ХАМАС, что, как они рассчитывают, вернет их близких домой.

«Весь Израиль хочет всеобъемлющего соглашения и прекращения войны, — говорит Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера. — Чтобы государство Израиль гарантировало безопасность своих граждан, мы должны положить конец этой несправедливости, которая творилась с нашими близкими в течение 22 месяцев».

Кабинет безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрил его план по взятию под контроль города Газа вопреки советам военных руководителей, включая начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира, который в четверг предупредил, что этот шаг поставит под угрозу жизни заложников и еще больше растянет военные силы.

Это заявление было сделано после того, как Нетаньяху также предложил более масштабные планы по установлению контроля Израиля над всей Газой. Израиль уже контролирует около трех четвертей палестинского анклава.

Помощник официального представителя Генерального секретаря ООН Стефани Тремблей заявила в пятницу, что «Генеральный секретарь серьезно встревожен решением израильского правительства взять под контроль город Газа».