По некоторым оценкам в Арктике находится до 22% мировых неиспользованных запасов ископаемого топлива. Понимая это, Россия начала масштабное наращивание военного присутствия в этом регионе. В то же время Китай также быстро расширяет свое присутствие в Арктике. Об этом пишет Fox News.

Однако Соединенные Штаты Америки отстают, оставляя свой северный фланг в опасной ситуации. Поэтому в Fox News процитировали слова американского государственного деятеля Генри Клея, который отмечал, что американская национальная безопасность и суверенитет зависят от экономической независимости США.

«Если Китаю и России удастся доминировать в Арктике, ее морских путях и природных ресурсах, мы как страна будем гораздо менее свободными», — передает издание.

В Fox News отмечают, что США уже зависят от китайского судостроения и промышленности критически важных минералов, а международная борьба за Арктику открыла Китаю возможность захватить контроль над еще большей частью мировых минеральных ресурсов.

«Между тем Россия начала поставлять природный газ и нефть непосредственно в Китай и Азию через недавно открытый Северный морской путь, что грозит подорвать спрос на наш собственный экспорт энергоносителей», — предупреждают в материале.

Кроме того, Россия развернула более 30 дизель-электрических ледоколов и семь атомных ледоколов. По состоянию на 2024 год страна-агрессор использует 32 военные базы в регионе и быстро строит новые. В свою очередь Китай, который даже не имея территории в Арктике, использует пять ледоколов.

В то же время сейчас президент США Дональд Трамп выделил средства для строительства 17 новых ледоколов, а именно:

4,3 млрд долларов на три новых тяжелых ледокола Polar Security Cutters,

3,5 млрд долларов на строительство новых средних ледоколов Arctic Security Cutters,

816 млн долларов на легкие и средние ледоколы.

Поэтому в издании считают, что это может помочь обеспечить безопасность и суверенитет США.