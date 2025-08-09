Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф приветствовал историческое мирное соглашение, подписанное в Белом доме между Азербайджаном и Арменией при участии президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр написал в публикации в социальной сети X.

«Это важное событие знаменует начало эпохи мира, стабильности и сотрудничества в регионе Южного Кавказа, который на протяжении десятилетий переживал конфликты, ставшие причиной людских страданий. Поздравляем президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с этим историческим соглашением, формирующим мирное будущее региона на основе мудрости, дальновидности и взвешенных решений», — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что Пакистан всегда был рядом с братским азербайджанским народом и находится рядом с ним и в этот знаменательный исторический момент.

Премьер-министр также высоко оценил посредническую роль резидента США Дональда Трампа, под руководством которого удалось усадить стороны за один стол и достичь соглашения, открывающего новые возможности для торговли, взаимосвязей и региональной интеграции.

«Надеемся, что этот дух диалога станет примером и для других регионов, сталкивающихся с затяжными конфликтами», — добавил Шахбаз Шариф.