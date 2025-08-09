Азербайджанские земли — Карабахский регион находился под армянской оккупацией почти 30 лет. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Каире с египетским коллегой.

Министр отметил, что Азербайджан героически освободил свои земли от оккупации:

«Освобождение территорий означало необходимость завершения замороженного конфликта мирным договором. Стороны долгие годы вели переговоры. Вчера в Вашингтоне было парафированомирное соглашение, мы ждем его подписания», — подчеркнул глава МИД Турции.