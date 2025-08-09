Румыния приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией при активном содействии президента США Дональда Трампа. Об этом написала глава румынского МИД Оана Цою с соцсетях.

«Это важный шаг к достижению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Румыния поддерживает полную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией», — написала она.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.