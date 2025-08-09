Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является важным шагом для Кавказа и глобальной безопасности.
Об этом написал на своей странице в соцсети Х министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
«И снова Дональд Трамп доказал, что является президентом мира. Мы надеемся, что после Пакистана-Индии, Ирана-Израиля и Азербайджана-Армении война между Россией и Украиной также будет прекращена», — добавил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.
Его публикацию перепечатал на своей странице и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
The Azerbaijan–Armenia peace agreement is a major step for the Caucasus & global security. Once again, @realDonaldTrump proved to be the president of peace. We hope that after Pakistan–India, Iran–Israel & Azerbaijan–Armenia, the Russia-Ukraine war will also be brought to an end.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 9, 2025