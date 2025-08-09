Соглашение между Арменией и Азербайджаном стало важным этапом на пути к прекращению многолетнего конфликта. Об этом Президент Молдовы Майя Санду написала на своей странице в соцсети X.
Она поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николу Пашиняна, а также президенту США Дональда Трампа за содействие в открытии пути к миру, примирению и большему процветанию в регионе.
The deal between Armenia and Azerbaijan marks an important milestone towards ending decades of hostilities.
We congratulate both sides — @presidentaz and @NikolPashinyan — along with @POTUS for helping open the path to peace, reconciliation, and greater prosperity in the region.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) August 9, 2025