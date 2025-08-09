В Стерлитамаке на улице Технической произошел взрыв газовоздушной смеси в кирпичном здании, сообщает управление МЧС по Башкирии. По предварительным данным, пострадали 27 человек, среди них нет детей.

К счастью, возгорания не возникло. Для ликвидации последствий привлечены 42 человека и 15 единиц техники.

Председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов уточнил, что инцидент произошел на производственной площадке компании «Каустик» в составе АО «Башкирская содовая компания».

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин позже сообщил, что на месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог, — рассказал он.

Прокуратура Башкирии поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего. Управление Следственного комитета по республике организовало доследственную проверку.

В БСК сообщили РБК, что при подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву.

«Поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент», — отметили в компании.

После происшествия работа комплекса ВХ-ПВХ приостановлена.