Понятие «беспрепятственные связи» в Совместной декларации по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне должно рассматриваться в частности в контексте связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Ещё одним особо важным пунктом в Совместной декларации является пункт о восстановлении транспортных коммуникаций между двумя странами, сообщает АПА со ссылкой на дипломатические источники.

Здесь, исходя из принципиальной и последовательной позиции азербайджанской стороны, закреплено положение о необходимости обеспечения беспрепятственных связей между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия коммуникаций в регионе.

Подчеркивается, что понятие «беспрепятственные связи» отмечено именно в контексте связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Это следует рассматривать как подтверждение признания Арменией принципиальной позиции Азербайджана о необходимости применения особого подхода к обеспечению связей между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР.

В документе зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект соединения — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» — посредством сотрудничества Армении с США и другими третьими сторонами при взаимном согласии. Этот проект, реализуемый США на территории Армении, направлен на обеспечение беспрепятственных связей между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.