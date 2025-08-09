Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выразил удовлетворение шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией во имя установления мира.
Об этом министр сообщил в своём аккаунте в X.
«Поздравляю Азербайджан и Армению с решительными шагами на пути к миру. Роль президента США здесь жизненно важна. Как я заявил вице-президенту США, Великобритания готова поддерживать мир на Южном Кавказе, поскольку обе стороны выполняют свои обязательства»,- отметил Лемми.
Congratulations to Armenia and Azerbaijan on the bold steps taken in Washington towards peace. I commend @POTUS’s vital role in securing this breakthrough.
As I told @JDVance, the UK stands ready to support peace in the South Caucasus, as both sides honour their commitments.
— David Lammy (@DavidLammy) August 9, 2025