Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Исламская Республика внимательно отслеживает текущие тенденции в Южном Кавказе и поддерживает контакты с соседними странами. В официальном заявлении МИДа, отмечается, что мир и стабильность в регионе соответствуют интересам всех стран Южного Кавказа. Иран приветствует доработку текста мирного соглашения между Баку и Ереваном, называя это важным шагом к установлению прочного и долгосрочного мира.

Вместе с тем, в заявлении выражена обеспокоенность возможным иностранным вмешательством, особенно вблизи общих границ, которое может негативно сказаться на безопасности и стабильности региона.

Министерство подчеркивает, что восстановление транспортных и коммуникационных связей станет важным фактором для укрепления безопасности, стабильности и экономического развития народов Южного Кавказа.