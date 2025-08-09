В Центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялась презентация фильма «Вслед за мечтой» («Arzunun ardınca»), посвященного Эльмире Аслановой — первой азербайджанской альпинистке, покорившей вершину Эвереста.

По данным Министерства молодежи и спорта, в мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники и представители спортивного сообщества, в том числе министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель секретаря Совета безопасности Мадат Гулиев, а также президент Федерации альпинизма Азербайджана Мухтар Бабаев.

Выступающие отметили, что фильм станет источником вдохновения для молодого поколения, особенно для юных спортсменок, побуждая их к достижению новых высот.

В завершение церемонии участники поздравили режиссера и сценариста Арзу Уршан, а также главную героиню Эльмиру Асланову с успешной премьерой.