Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о подходе лидера США Дональда Трампа к украинскому конфликту, подчеркнув, что политика ультиматумов может привести к тому, что главу Белого дома могут просто послать.

Об этом белорусский президент заявил в интервью издаю Time.

По словам Лукашенко, Вашингтон не принимал активного участия в урегулировании ни во время первого срока Трампа, ни при администрации Джо Байдена. Интерес к теме появился у президента США лишь на фоне его новой предвыборной кампании. Белорусский лидер считает, что, несмотря на формальную заинтересованность в мирном процессе, подход Трампа к конфликту вызывает сомнения.

«Слушай, «я пришёл, сказал, 50 дней дал», слушай, он должен всегда понимать, что его могут послать на… ‹…› Так же не делается, это не Иран, что взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался, всё, больше не буду, давайте, мужики, будем мириться, нет, так это не обойдётся», — сказал Лукашенко.