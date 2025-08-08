Власти Румынии рассматривают версию, что Россия умышленно загрязнила азербайджанскую нефть, направленную на НПЗ Petrobazi, в рамках гибридной атаки. Румыния подозревает Россию в саботаже поставок нефти. В топливе, доставленном через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан и порт Турции, обнаружена высокая концентрация хлора, способная повредить оборудование, сообщает profit.ro.

Часть заражённой нефти также попала в Италию и Чехию. Ранее из-за этого ЧП министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию и разрешило использование резервных запасов: 80 тыс. тонн нефти и 30 тыс. тонн дизтоплива. При этом власти Румынии заверяют, что поставки топлива в стране остаются стабильными.