Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал вопрос подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Рубио затронул эту тему в интервью каналу EWTN.

Он отметил, что президент США привержен идее установления мира и намерен закрепить за собой имидж президента, несущего мир.

«Так, мы видели, что, когда Индия и Пакистан находились в состоянии войны, мы напрямую включились в этот вопрос и Президент смог обеспечить этот мир. А недавно подобное произошло между Камбоджей и Таиландом. Мы соберемся здесь, чтобы подписать соглашение между Азербайджаном и Арменией и положить начало мирному договору. Мы смогли организовать здесь встречу между Конго и Руандой для урегулирования 30-летней войны, в результате которой погибло семь миллионов человек. Очевидно, что нужно действовать – мир не постоянен», — добавил Рубио.