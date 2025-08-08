В Азербайджане начали официально признавать неформальные навыки, предоставляя людям возможность получить документ об образовании — сертификат. Агентство обеспечения качества в образовании провело практические экзамены по специальностям «Портной» и «Парикмахер-визажист-маникюрша» для соискателей, которые ранее успешно сдали теоретическую часть. К экзамену были допущены лица, получившие знания и навыки по этим профессиям в неформальной форме — то есть без прохождения официального обучения.

Практическая часть прошла в Бакинском государственном профессиональном учебном центре по культуре и ремеслу. В состав экзаменационной комиссии вошли представители Агентства, Государственного агентства занятости, руководители и методисты профильных учебных центров, а также независимые эксперты. Успешно прошедшие испытания получат официальный документ, приравненный к свидетельству об образовании на уровне начального профессионального образования. Это даст им право продолжить обучение на следующей ступени или начать официальную трудовую деятельность по профессии.

По словам организаторов, целью оформления неформальных навыков являются содействие интеграции граждан в рынок труда, расширение их возможности для получения дохода и поддержание государственной политики в этой сфере.