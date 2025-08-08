Министерство обороны Индии выступило с опровержением информации о приостановке республикой оборонных закупок в США, сообщает ТАСС. «Информация агентства Reuters о приостановке Индией закупок оборонных товаров в США является ложной и сфабрикованной», — заявил журналистам высокопоставленный представитель индийского военного ведомства. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Дели приостанавливает планы закупок вооружений у Соединенных Штатов из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Речь шла о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin. Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в феврале объявили о планах продолжить закупки вооружений и наладить совместное производство ряда наименований.

16:24 По словам трех индийских чиновников, знакомых с ситуацией, Нью-Дели приостановил свои планы по закупке нового американского оружия и самолетов, что стало первым конкретным признаком недовольства Индии после того, как пошлины на ее экспорт, введенные президентом Дональдом Трампом, опустили отношения до самого низкого уровня за последние десятилетия, сообщает Reuters.

По словам двух источников, Индия планировала в ближайшие недели отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена.