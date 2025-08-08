Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство страны приостанавливает выдачу разрешений на экспорт продукции военного назначения Израилю, так как она может быть использована в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение принято вплоть до дальнейшего уведомления.

По словам политика, Тель-Авив имеет право защищать себя от палестинского движения ХАМАС. Освобождение заложников и переговоры о прекращении огня, тем временем, являются главным приоритетом.

«Еще более жесткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные вчера вечером кабинетом министров Израиля, по мнению правительства Германии, все больше затрудняют понимание того, как можно достичь этих целей», – подчеркнул Мерц. И отметил, что Берлин обеспокоен страданиями гражданского населения. В связи с планируемым наступлением израильские власти несут еще большую ответственность за снабжение гражданских лиц.

«Правительство ФРГ настоятельно призывает правительство Израиля не предпринимать дальнейших шагов по аннексии Западного берега», – добавил канцлер.