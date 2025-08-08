Россия не проиграет в конфликте в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time.

«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдётся всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — отметил он.

Лукашенко уточнил, что готов организовать переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Минске.

Он добавил, что Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам.