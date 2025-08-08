Подписание мирной рамочной договоренности в Белом доме, предусматривающей развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, предоставит Азербайджану ряд экономических преимуществ. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, сообщает Minval Politika.

Он отметил, что сегодня исторический день для всего Южного Кавказа. Ожидается, что 37-летний конфликт между Азербайджаном и Арменией завершится сегодня Вашингтонским соглашением. Новый порядок, сложившийся на Южном Кавказе после победы доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, позволил достичь соглашения в рамках территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджана. А благодаря дальновидной политике Алиева регион открывает новую страницу. Кавказ вступает в фазу мира и развития.

Помимо стратегических, политических и связанных с безопасностью аспектов, подписание договоренностей также имеет значительные экономические последствия. Как недавно отметило международное рейтинговое агентство Moody’s, соглашение может снизить обеспокоенность по поводу региональной стабильности и стимулировать интерес иностранных инвестиций. Мир на Кавказе может способствовать дальнейшему экономическому развитию Азербайджана в различных областях. Иностранные инвесторы будут более заинтересованы вкладывать средства в Кавказ, где достигнут мир, сказал депутат.

Он подчеркнул, что конфликты уже давно являются одним из факторов, влияющих на привлечение инвестиций в регионе. В современный период Азербайджана привлечение большего количества инвестиций в ненефтяной сектор является одним из основных приоритетов. А в будущем, после заключения мирного соглашения, будут созданы условия для привлечения большего количества инвестиций в регион, особенно из развитых стран.

С другой стороны, восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией и ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора откроют новые возможности для развития региона в целом. Зангезурский коридор сможет быть интегрирован как в транспортные коридоры Север-Юг, так и в транспортные коридоры Запад-Восток. В конечном итоге, это создаст основу для реализации новых коридоров и новых проектов. Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора позволит ежегодно перевозить через Азербайджан около 35 миллионов тонн грузов. Это превратит Азербайджан в региональный центр международных грузоперевозок, заключил парламентарий.