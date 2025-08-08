Население города Газа, административного центра одноименного палестинского сектора, должно будет покинуть его до 7 октября нынешнего года. Такие подробности плана по установлению контроля над городом, а затем и над всем блокированным анклавом, который был принят военно-политическим кабинетом Израиля, привело информационное агентство Maan.

По его сведениям, процесс распространения и усиления контроля над городом разделен израильскими властями на три этапа. На первом в административный центр сектора будет направлен значительный объем гуманитарной помощи, чтобы в кратчайшие сроки удовлетворить потребности населения. Затем, на втором этапе, начнется непосредственное «перемещение» жителей в южные районы сектора и в специальные палаточные лагеря, разбитые в центральных районах анклава. Этот период, согласно намерениям израильских властей, должен быть завершен к 7 октября 2025 года. Эта дата обозначена как «символическая» и приурочена ко 2-й годовщине начала военной операции израильской армии в Газе. На третьем этапе будет введена «полная военная блокада» города Газа как «часть общего плана Израиля по устранению отрядов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе».

Как отмечает Maan, в плане израильского кабинета по установлению контроля над анклавом и, в частности, над его административным центром, городом Газа, ни разу не употребляется слово «оккупация», вместо него используется слово «захват». Такой ход применен из опасений израильских властей за последствия, связанные с их международной юридической ответственностью за гражданское население, находящееся на оккупированных территориях.

Ранее советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что военно-политический кабинет принял «пять принципов завершения войны: разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, и живых, и погибших, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль безопасности в секторе Газа, формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАС, ни с ПНА».