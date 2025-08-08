Появившийся на свет в метро малыш получит статус «Особого пассажира». Об этом, как сообщает Minval Politika, заявил начальник Службы движения ЗАО «Бакинский метрополитен» Анар Салманов.

Его наделят правом до 25 лет передвигаться в метро бесплатно. Кроме того, администрация Бакметрополитена обещала подарить семье малыша небольшие презенты.

Отметим, что сегодня в 07:40 на станции метро «20 Января» 20-летняя Асмар Магеррамова на 36-й неделе беременности родила мальчика. Сотрудники Бакметрополитена оперативно оказали ей первую медицинскую помощь. Уже в 08:06 их обоих госпитализировали для дальнейшего наблюдения. Мать и новорождённого поместили в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние малыша оценивается, как неудовлетворительное, поскольку роды были преждевременными.