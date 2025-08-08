План полного военного захвата сектора Газа израильским правительством противоречит международному праву и должен быть немедленно прекращен. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен», — отметил политик.

Тюрк подчеркнул, что такие действия противоречат решению Международного суда. Также политик призвал обе стороны конфликта принять меры для защиты мирных жителей и освобождения заложников.