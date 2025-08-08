Политолог Фархад Мамедов в своем телеграм-канале прокомментировал предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США, назвав его историческим и судьбоносным как для двусторонних отношений, так и для всего мирного процесса в регионе.

По его словам, благодаря разнице во времени 8 августа продлится для Азербайджана на восемь часов дольше, что символически подчеркивает значимость происходящего. Визит Алиева, как ожидается, заложит фундамент нового уровня взаимодействия между Азербайджаном и США, а также приведёт к преодолению точки невозврата в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Новый уровень в отношениях Баку и Вашингтона

Ахмедов отметил, что президент Ильхам Алиев ещё за несколько месяцев до выборов в США откровенно заявил о совпадении своих политических и мировоззренческих взглядов с позицией Дональда Трампа. Это было сделано в период, когда власть в Вашингтоне полностью принадлежала демократической администрации. Как напомнил политолог, Трамп позднее опубликовал слова азербайджанского лидера на своей странице, подчеркивая уважение к нему.

В период президентства Трампа между двумя лидерами шёл регулярный обмен письмами, состоялся телефонный разговор, а его личный представитель посещал Баку. Мамедов подчеркнул, что в современной политике личные отношения играют ключевую роль.

Одним из ключевых итогов визита станет создание Стратегической рабочей группы, которая займётся развитием положений Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и США. В число приоритетов включены энергетика, торговля, логистика, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура, безопасность и оборона. При этом Мамедов особо подчеркнул: в повестке нет и намёка на идеологизированный подход администрации Байдена и Блинкена.

Он напомнил, что именно президент Трамп приостановил действие несправедливой 907-й поправки, и это стало важным шагом навстречу прагматичным и взаимовыгодным отношениям. Мамедов подчеркнул, что Азербайджан всегда был сторонником прагматичного курса, и теперь такой же подход восторжествовал и в США.

Мирный процесс с Арменией: подписание Декларации и упразднение МГ ОБСЕ

Как сообщил политолог, в ходе визита ожидается подписание Совместной декларации, в которой будет подтвержден мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией. Помимо этого, стороны договорились обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы, а также «предпринять дальнейшие шаги по достижению подписания и ратификации упомянутого соглашения».

Особо подчеркивается, что всё это будет происходить в присутствии президента США — государства, являющегося сопредседателем Минской группы ОБСЕ и обладающего серьёзным влиянием на большинство её участников.

По словам Мамедова, вместе с этим закладывается основа выполнения второго ключевого условия Баку — изменение Конституции Армении. Процесс ратификации мирного договора, как ожидается, будет зависеть от результатов референдума в Армении, а парафированный текст документа обеспечит неизменность согласованных положений.

Зангезурский коридор и гарантии безопасности

Политолог сообщил, что реализация положений соглашения между Арменией и США включает создание специального режима для единственной коммуникации — Зангезурского коридора — в рамках общего процесса разблокировки. Это будет суверенным решением Еревана при участии США, а беспрепятственный режим и международные гарантии безопасности, о которых ранее говорил президент Ильхам Алиев, будут реализованы в рамках этого соглашения.

Победа дипломатии и выдержки

Мамедов подчеркнул, что мирная повестка, сформированная президентом Ильхамом Алиевым, была последовательной и выдержанной: восстановление территориальной целостности, инициирование мирного договора, согласование его текста, принципиальная позиция по разблокировке коммуникаций. Все эти шаги предпринимались на фоне давления — как на местах, так и на уровне Совбеза ООН. Однако, как отметил политолог, Алиев демонстрировал стойкость и дипломатическую выдержку, продвигая азербайджанскую позицию, игнорируя угрозы и шантаж со стороны представителей администраций Байдена, Макрона, Блинкена и Борреля.

«Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем», — заключил Фархад Мамедов.