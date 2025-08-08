Скутерам запрещено ездить по пешеходному тротуару. Как сообщает Minval Politika, Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел поспешило напомнить всем о наличии особых требований к передвижению на самокатах.

Правоохранители, обеспокоившись участившимися случаями ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов, рассказали о наличии элементарных требований к тем, кто управляет малогабаритными мобильными видами транспорта.

Согласно статье 338 Кодекса об административных проступках, велосипедистам, а также лицам, управляющим мопедами и скутерами, запрещено ездить по тротуару. Передвигаться они должны лишь по велосипедной дорожке, а в случае отсутствия таковой, по правую сторону окраины автомобильной дороги. В противном случае такие водители будут оштрафованы на 40 манатов.