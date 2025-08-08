В Пекине открылся первый в мире магазин гуманоидных роботов. Его открыла Пекинская зона экономико-технологического развития (Beijing E-Town) при поддержке властей города. 4S-магазин расположен в четырехэтажном здании Robot Mall на площади 4 тыс. кв. м. Технику можно приобрести или взять в аренду. В настоящее время представлено более 50 моделей от 40 производителей со всего Китая.

Формат 4S предполагает полный цикл: продажу, запчасти и ремонт, обслуживание и исследования. Также здесь открыто кафе и бар-ресторан, где обслуживающий персонал и музыканты на сцене — роботы. Фото: GT Открытие приурочено к началу Всемирной конференции робототехники 2025 года. В ней принимают участие около 200 китайских и иностранных компаний, которые представляют более 1,5 тыс. наименований продукции. Мероприятие завершится 12 августа.