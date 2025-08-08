В последние дни в социальных сетях Азербайджана распространилась информация о переходе с нового учебного года на 12-летнее образование. В Министерстве науки и образования заявили, что информация о введении 12-го класса со следующего учебного года не соответствует действительности, сообщает АПА.

Отмечено, что общее образование в Азербайджане охватывает 12 лет (1 год + 11 лет):

• дошкольный этап (5 лет);

• начальное образование (1–4 классы);

• общее среднее образование (5–9 классы);

• полное среднее образование (10–11 классы).

«Переход на 12-летнюю систему образования многогранный и сложный процесс. Министерства науки и образования нацелено на то, чтобы не просто увеличить количество лет, а создать качественную среду образования, полностью соответствующую международным стандартам», — говорится в сообщении.