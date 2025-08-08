Посол Ирана в Организации Объединенных Наций осудил лицемерную позицию Франции после того, как ее посланник обвинил Иран в создании кризиса нераспространения, заявив, что Франция проигнорировала свою давнюю роль в подрыве режима нераспространения, сообщают иранские СМИ.

В письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Председателю Совета Безопасности ООН Элою Альфару де Альбе от 7 августа Саид Иравани обрушился с критикой на Францию за невыполнение ею своих обязательств по разоружению в соответствии со статьей VI ДНЯО и за содействие незаявленной программе израильского режима по созданию ядерного оружия.

«Обращаюсь к Вам в связи с заявлением представителя Франции на 9973-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 6 августа 2025 года по пункту повестки дня «Нераспространение оружия массового уничтожения». На этом заседании представитель Франции необоснованно, провокационно и политически мотивированно упомянул Иран, утверждая, что так называемый «кризис распространения в Иране» усугубляется вопреки международному праву. Подобное безосновательное утверждение не только совершенно не соответствует теме заседания, созванного для обсуждения мандата и деятельности Комитета 1540, но и представляет собой преднамеренное искажение фактов. Ядерная программа Ирана остаётся исключительно мирной и полностью транспарентной. Иран продолжает выполнять свои обязательства по ДНЯО.

Крайне разочаровывающим и лицемерным является тот факт, что Франция, государство-участник ДНЯО и постоянный член Совета Безопасности, выражает обеспокоенность мирной ядерной программой Ирана, игнорируя при этом свою давнюю роль в подрыве режима нераспространения. Франция не выполнила свои обязательства по разоружению, предусмотренные статьей VI ДНЯО, и сыграла ключевую роль в реализации незаявленной программы израильского режима по созданию ядерного оружия. До сих пор Франция хранит молчание по поводу ядерного арсенала Израиля, никогда не призывала к присоединению Израиля к ДНЯО и не осуждала его агрессивные нападения на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, 12 июня 2025 года. Такое соучастие не только нарушает международное право и Устав ООН, но и угрожает целостности глобального режима нераспространения», — заявил посол Ирана.

По его словам, если Франция действительно заботится о режиме нераспространения ядерного оружия, она должна положить конец своим двойным стандартам и лицемерию и недвусмысленно потребовать, чтобы Израиль безотлагательно присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поставил свою незаявленную военную ядерную программу под полномасштабный мониторинг и проверку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).