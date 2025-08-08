Один из сценариев завершения конфликта в Украине может обернуться «катастрофой» для Киева и НАТО. Такое мнение выразил телеканал CNN 5 августа, обозначив пять возможных вариантов урегулирования украинского кризиса, пишет ТАСС.

Телеканал пишет, что, согласно одному из сценариев, США и Россия сблизятся, Украина «будет оставлена на произвол судьбы», а Европа не сможет изменить ситуацию без американской поддержки. В итоге, если Владимир Зеленский попытается мобилизовать больше населения для укрепления обороны страны, кризис с военными кадрами в Киеве обернется «политической катастрофой», в то время как войска РФ будут продвигаться вперед на фронте, предполагает CNN.

Как отмечает телеканал, у Евросоюза, который предпочитает «воевать с Россией в Украине», не будет права вступить в конфликт на ее территории. Таким образом, НАТО «не сможет дать единого ответа», что обернется «кошмаром» для Европы.

По мнению CNN, события в Украине могут развернуться еще по четырем сценариям. Первый предполагает согласие Путина на безоговорочное прекращение огня, и такой исход считается «крайне маловероятным». Во втором случае стороны согласуют новые переговоры, что приведет к замораживанию линии фронта в районе октября.

Третий сценарий телеканал обозначил как «лучшее, на что может надеяться Украина», и он подразумевает, что Киев «каким-то образом переживает» следующие два года конфликта за счет военной помощи США и Европы. CNN утверждает, что в рамках четвертого варианта развития событий Россия якобы может «повторить советский опыт в Афганистане», потерять союзников и вернуться к противостоянию с Вашингтоном.