США установили «историческую награду» в $50 млн за помощь в задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как отметила генпрокурор Пэм Бонди, Мадуро привлекает иностранные террористические организации для распространения смертоносных наркотиков и насилия на территории Соединенных Штатов.

«На данный момент Управление по борьбе с наркотиками изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками, а также почти семь тонн, напрямую относящихся к самому Мадуро. Этот наркотрафик является ключевым источником дохода опасных картелей, действующих в Венесуэле и Мексике», — заявила она.