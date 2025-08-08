Власти Израиля приняли решение об оккупации города Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным издания, план был одобрен после примерно 10-часовых консультаций и может стать первым шагом к полной оккупации всего сектора Газа.

По данным Axios, президент США Дональд Трамп не возражает против расширения операции Израиля в секторе Газа.

Как отмечает The Washington Post, некоторые высокопоставленные военные выступали против такого сценария. Согласно плану, операция приведет к перемещению 1 млн мирных жителей и займет несколько месяцев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна не собирается аннексировать сектор Газа. Он подчеркнул, что цель Израиля — уничтожить “ХАМАС” и вернуть около 50 заложников, 20 из которых, предположительно, еще живы. По словам господина Нетаньяху, после войны в секторе будет создан «периметр безопасности».